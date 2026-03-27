A vitória da Polónia frente à Albânia (2-1), na meia-final do playoff de acesso ao Mundial 2026, ficou também marcada pela estreia do jovem Oskar Pietuszewski e por um momento insólito protagonizado por Jan Bednarek.

No final do encontro, o central assumiu o papel de «protetor» do colega de equipa no FC Porto e impediu-o, em tom de brincadeira, de falar aos jornalistas: «Tu não dás entrevistas!», atirou, encaminhando o jovem diretamente para o autocarro.

Para lá do episódio, Bednarek destacou a exibição do extremo de 17 anos, sublinhando a personalidade demonstrada na estreia.

«Jogou com coragem, mostrou o que já faz no FC Porto. Não tremeu nos momentos difíceis e foi sempre ele próprio, que é a sua maior qualidade», afirmou.

Ainda assim, o internacional insistiu na necessidade de proteger Pietuszewski do excesso de atenção.

«Há muito ruído à volta dele. Como colega mais velho, tenho de o acalmar. Em breve vão perguntar até o que comeu ao pequeno-almoço. É um grande talento, mas o mais importante é manter a tranquilidade», referiu, garantindo que continuará a «puxar» pelo jovem colega.

«O importante é que ele mantenha os pés no chão e as pessoas à sua volta são fundamentais. Tem muito pela frente. Vou exigir-lhe apenas mais e serei aquele que o vai puxar pelos cabelos para que ele evolua, porque pode vir a ser um jogador incrível. A humildade e a vontade de trabalhar arduamente que ele demonstra são muito importantes», concluiu Bednarek.