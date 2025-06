Robert Lewandowski tomou a decisão de se retirar da seleção da Polónia, horas após ter perdido a braçadeira de capitão, por decisão do selecionador polaco Michal Probierz.

Ora, através de uma mensagem nas redes sociais, o avançado do Barcelona confessou ter «perdido a confiança» no técnico e essa é a razão pela qual quis fazer uma pausa no que toca a jogar com a camisola da seleção.

«Tendo em conta as circunstâncias e a perda de confiança no selecionador da Polónia, decidi retirar-me da seleção até que ele deixe de ser o treinador. Espero poder jogar para os melhores adeptos do mundo outra vez», pode ler-se.