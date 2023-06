Um espião russo, que estava na Polónia disfarçado de jogador profissional de hóquei no gelo, foi detido pelas autoridades polacas, anunciou o procurador geral Zbigniew Ziobro.

A detenção do indivíduo que atuava na primeira liga polaca de hóquei do gelo, cuja identidade não foi revelada, aconteceu no passado dia 11 de junho.

«O detido é um cidadão da Rússia e um atleta profissional de um clube de hóquei da primeira liga. Ele realizou missões para serviços de informação estrangeiros, incluindo o reconhecimento de infraestruturas críticas em várias regiões», lê-se, num comunicado enviado à imprensa polaca.

De acordo com a investigação, o indivíduo em causa estava na Polónia desde outubro de 2021. Durante esse período, foi reportando aos respetivos diretores a sua atividade, e devidamente pago por isso.

Para já, o espião russo está acusado de integrar um grupo criminoso organizado para uma agência estrangeira e de atuar contra os interesses da Polónia: com isto, arrisca uma pena até dez anos de prisão.

Por haver uma possibilidade real de fuga e a ameaça de uma pena considerável, o Tribunal Distrital de Lublin ordenou a detenção do homem por três meses, e depois de uma primeira indicação nesse sentido por parte do procurador.

Refira-se, de resto, que esta é o 14.º espião russo a ser detido na Polónia.