A Expocentro, pavilhão de pista curta em Pombal e referência no atletismo nacional, foi alvo da depressão Kristin na madrugada desta quarta-feira. Ao princípio da manhã, como registado em vídeo por atletas naturais de Ovar, o cenário revelou-se desolador. Assim, a infraestrutura não tem condições para receber as várias competições previstas para este inverno.

Contactado pela Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo – Domingos Castro – deu conta dos estragos, onde, anualmente, é instalada a pista curta para a realização de várias competições “indoor”, entre as quais os Campeonatos de Portugal, entre 28 de fevereiro e 1 de março.

«Pelas imagens, provavelmente não teremos possibilidade de organizar nenhuma prova em Pombal. Estamos a trabalhar para juntar todas as competições em Braga. Tínhamos dividido os campeonatos nas duas cidades, porque são muitas. (…) É desolador e fiquei muito triste. (…) A nossa modalidade também foi apanhada nestes estragos.»

Pombal deveria acolher, já no sábado e no domingo, os Campeonatos Nacionais de clubes da terceira divisão.

Na segunda-feira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo havia desafiado o município de Pombal a tornar permanente a pista curta de atletismo na Expocentro.