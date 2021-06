O Belenenses garantiu, esta quinta-feira, a subida ao Campeonato de Portugal, depois da vitória por 4-1 na receção ao Ponterrolense, no Estádio do Restelo, em jogo a contar para a 16.ª jornada da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa.

João Oliveira deu vantagem à formação azul na primeira parte, que terminou com o 1-0 no marcador. Na segunda, Alex Figueiredo, Bruno Botas e Nélson Mendes marcaram os restantes golos do Belenenses. O Ponterrolense marcou por Tiago Barra, na circunstância o 3-1 no marcador.

A equipa comandada por Nuno Oliveira soma 43 pontos em 16 jornadas e tem já uma larga vantagem agora matematicamente possível de gerir nas três jornadas que restam para terminar a primeira (e única) volta do campeonato. Em segundo lugar está o Sp. Lourel, com 28 pontos e menos um jogo, sendo que já só pode fazer um máximo de 40 pontos.

É um regresso do Belenenses aos campeonatos nacionais, após três épocas nos distritais. Recorde-se que o CP, em 2021/2022, vai ser o quarto escalão do futebol português.