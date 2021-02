Os minutos finais do jogo com o Sp. Braga foram um autêntico pesadelo para o FC Porto. A equipa de Sérgio Conceição até vencia por uma margem relativamente segura (2-0) aos 85 minutos, mas acabou por ver escapar por entre os dedos uma vitória que parecia certa mesmo com menos um jogador em campo.

A estrela. Aquilo que tantas vezes é mencionado quando uma equipa agarra algo mais na reta final das partidas é o que tem faltado ao dragão nesta edição da Liga.

Ao todo, o FC Porto já deixou escapar quatro pontos com golos sofridos para lá dos 85 minutos, sendo que no jogo deste fim de semana foram mesmo os três correspondentes a um triunfo que colocaria o campeão nacional provisoriamente a três pontos do líder Sporting, podendo agora acabar a 18.ª jornada a oito dos leões.

Há um outro duelo no qual os dragões viram fugir pontos nos minutos finais: e logo num daqueles que, diz-se, valem mais do que três pontos. Aconteceu com o Sporting em Alvalade, quando aos 87 minutos Luciano Vietto tirou dois pontos ao FC Porto e deu um aos lisboetas.

FC Porto consentiu empate em Alvalade com o Sporting nos minutos finais. Também na Taça da Liga perdeu a oportunidade de chegar à final após ter sofrido dois golos para lá dos 85 minutos

Os quatro pontos perdidos pelos azuis e brancos nos derradeiros minutos permitir-lhes-iam ter agora 44 pontos, os mesmos que teria o Sporting, que veria subtraído o tal ponto conquistado no clássico.

De referir que o FC Porto até está habituado a marcar nos minutos finais de jogos, mas nesta temporada, no que à Liga diz respeito, aconteceu sempre quando já estavam em vantagem no marcador, pelo que não somaram qualquer ponto.

É aí que o Sporting tem feito a diferença. A equipa de Ruben Amorim conquistou cinco pontos para lá dos 85 minutos: um contra o FC Porto, dois contra o Farense e dois diante do Benfica). O saldo dos leões neste período das partidas é de +3: perdeu dois pontos em Famalicão com um golo sofrido aos 89 minutos.

Sem a tal estrelinha/competência a abençoar os dois primeiros classificados, a tabela seria agora liderada pelo o FC Porto com 44 pontos, seguido do Sporting com menos dois, mas um jogo a menos.