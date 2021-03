Pedro Porro deu uma entrevista ao AS em que fala sobre este tempo no Sporting, a ligação ao Manchester City, o incidente com Francisco Conceição e até os calções que usou (e que deram muito que falar) quando foi apresentado como jogador do Sporting.

«Estou muito contente. Desde que cheguei, deram-me muita confiança e isso vê-se em campo», diz o jogador espanhol, que admite que as coisas lhes «estão a sair bem».

Questionado sobre o efeito de Ruben Amorim na equipa, Porro afirmou: «Ele tem as coisas muito claras. Deu-me uma confiança enorme.»

Sobre o título, Porro tem, aliás, o mesmo discurso do treinador. «Lutamos diariamente e isso ainda está longe. Trabalhando como estamos a fazer, estou certo de que conseguiremos grandes coisas. Não sei o quê, mas vai dar frutos.»

Porro diz que «seria bonito escutar a música da Champions com o Sporting, qualquer jogador sonha com isso», mas, o jogador espanhol que está cedido pelo Manchester City aos leões por duas temporadas, avisa: «Vamos ver o que se passa este ano e no próximo.»

O jogador conta ainda que o Manchester City tem estado atento ao que tem feito no Sporting. «Eles têm uma pessoa que trata de todos os jogadores emprestados. Liga-me e pergunta como estou. Estão atentos e também gosto disso, porque sei que tenho o apoio deles. Espero que estejam satisfeitos.»

«Eles querem ver-me a evoluir e é isso que estou a fazer no Sporting, que me tem dado muita confiança. Não encaro como se o Manchester City me tivesse afastado, tenho que me readaptar bem ao futebol profissional, e é isso que estou a fazer», frisou.

O jogador espanhol foi ainda questionado sobre a situação com Francisco Conceição, no clássico. «Foi um momento do jogo em que ele tinha a cabeça quente e eu também. É normal. São coisas do jogo e ficam por aí. Já disse que está tudo bem, ele segue o seu caminho e eu sigo o meu.»

E os calções que usou durante a apresentação também foram tema desta entrevista. «Vinha da praia e não tinha outra roupa. São anedotas que um dia contar é. Se o Sporting comprar o meu passe virei muito mais elegante.»