Na sequência da decisão de fechar as portas dos estádios para a próxima jornada da Liga, por causa do novo coronavírus, a Liga elaborou um protocolo que define as pessoas autorizadas a entrar nos recintos, mas que não fazia referência direta aos observadores dos árbitros.

Contactada pelo Maisfutebol para esclarecer este ponto, fonte da Liga explicou que, pese embora a ausência de uma referência direta no documento, os observadores estão incluídos nos elementos da arbitragem que têm acesso aos jogos.

O Regulamento de Competições, no Artigo 66.º, determina que, para cada jogo, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol designa «um ou mais» observadores da equipa de arbitragem.

Esses elementos têm, como tal, de acompanhar o jogo ao vivo. O mesmo se aplica, de resto, aos avaliadores dos delegados, embora nesse caso o documento do protocolo já fizesse uma referência genérica a «elementos da Liga».