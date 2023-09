[Ficou com a sensação, no final, de que podiam ter saído com um pouco mais?]

Essa sensação não foi só na parte final, com todo o respeito por aquilo que aconteceu aqui hoje. Em termos gerais, senti desde o início do jogo que nós podíamos e devíamos ter levado os três pontos pela nossa atitude, pela nossa capacidade qualitativa em ter bola.

Depois, nos nossos erros, talvez um pouco já no desgaste físico em insistirmos na pressão alta, nos nossos erros nas transições, o Portimonense teve as suas oportunidades e alguns momentos de domínio.

Acho que foi penalizador para nós não levarmos os três pontos porque tivemos oportunidades para isso e tivemos atitude para isso, mas faz parte.

[Concorda que o Portimonense melhorou na segunda parte? Qual foi o momento-chave para não levar os três pontos de Portimão?]

Não senti muito isso – é normal, o Portimonense está a jogar em casa, mas não senti que fosse uma equipa que nos dominasse, que fosse incisiva.

O momento em que sofremos golo foi um momento de perda de bola nossa, acaba por dar uma bola parada e, num momento em que somos rigorosos, sofrer aquele golo não é normal em nós, mas faz parte.

Mas, mesmo na segunda parte, ia ser injusto se sofrêssemos um golo: já assim o é, quanto mais se sofrêssemos outro.

Foi percetível até pelo ambiente envolvente ao jogo que estávamos donos do jogo e sinto que foi um pouco injusto não levarmos os três pontos.