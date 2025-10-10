Declarações do avançado Gustavo Varela que marcou um golo na vitória da seleção sub-21 por 3-0 frente à Bulgária, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo a contar para a qualificação para o Europeu da categoria, em 2027.

[Foi importante marcar este golo?]

Foi um golo muito importante. Mesmo chegando mais tarde, em estágio temos de estar sempre preparados. É isso que faz um jogador diferente, estar sempre preparado. É isso que tentei fazer e consegui.

Nós sabíamos que bastava a primeira bola entrar para depois tudo fluir. Foi isso que aconteceu. Estivemos sempre em cima do adversário, conseguimos fazer o primeiro golo e depois foi essa a história do jogo.

Estamos focados no próximo jogo, em dar uma boa resposta e em dar continuidade [ao que temos feito].

[Este golo traz-lhe confiança para a restante temporada?]

É muito bom fazer golos, traz sempre confiança aos pontas de lança. Mas neste momento, e como o futebol anda, é sempre muito mais importante jogar bem, fazer boas coisas e depois concluir com golos.