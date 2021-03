O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu esta sexta-feira «coragem» à sua equipa para a partida com o FC Porto, da 24.ª jornada da Liga.

«Temos de ser uma equipa concentrada, corajosa nos momentos sem bola e impor o que são as nossas capacidades para competirmos pelos pontos», começou por dizer, citado pela Lusa, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O técnico dos algarvios reconhece o poderio do adversário e está à espera de um encontro «muito difícil», mas diz que a obrigação do conjunto de Portimão «é ir disputar o jogo».

«Essa é sempre a nossa mensagem. Criar argumentos durante a partida para disputar o jogo, à semelhança do que temos feito em todos os jogos», acrescentou.

Do lado dos dragões, Paulo Sérgio destaca Otávio e Corona: «Sabemos que tipo de adversário vamos pela frente, uma equipa com jogadores de enormíssimo talento. Com o talento do Otávio e do Corona a jogarem quase como números 10 por dentro, sabemos para o que vamos e preparámo-nos para isso e, obviamente, com a baliza do Marchesín nos olhos.»

O treinador de 53 anos confirmou ainda as ausências de Lucas Fernandes, por lesão, e Ewerton, este último por razões diferentes.

«Não sei se o Ewerton fica de fora pelo quinto amarelo se pelo empréstimo do FC Porto. Parece-me estranho porque se for pelo empréstimo ele vai acabar por cumprir dois jogos», confessou.

O Portimonense recebe o FC Porto este sábado, num jogo com início agendado para as 18h00.