Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-2 frente ao AVS, na primeira mão do play-off de acesso à I Liga, disputada este sábado, 25 de Maio, em Portimão.

[Este não era o resultado que queriam…]

Certamente. Como eu disse na antevisão, o AVS é uma equipa boa, mais experiente do que a nossa, tem jogadores mais rodados e hoje alterou o seu sistema.

Quando a equipa saiu, nós antecipámos como se ia apresentar porque o Jorge tinha feito isso na parte final do jogo com o Mafra. Penso que hoje a ausência do Relvas notou-se bastante para nos adaptarmos à forma de tentar jogar do AVS.

Não conseguimos pressionar como gostaríamos; eles mudavam bem a zona de pressão, o lado do jogo, o que nos fez correr imenso, mas foi um jogo que abriu com uma oportunidade para cada lado.

Depois, sofremos mais um golo bobo, de bola parada. Hoje, tivemos inúmeras ocasiões, o jogo foi todo nosso, de risco, o que deu aquela sensação de que o adversário podia matar o jogo com um contra-ataque.

O AVS não tem uma única bola na nossa baliza, tirando essa primeira chance a abrir a partida. Nós não tivemos a ponta de sorte nos inúmeros remates, nas imensas bolas paradas…

O resultado é adverso no intervalo desta eliminatória. Foi muito importante o golo marcado que nos deixa vivos para irmos discutir o nosso objetivo na Vila das Aves.

[O que pretendeu com a mudança dos dois laterais ao intervalo?]

Eu respondia… mas vou entregar muito o jogo. Não é que o Guga estivesse a jogar mal: é um atleta muito intenso. O Formiga é mais refinado. Eu precisava de encontrar brechas e ele faz isso de forma mais lúcida.

No outro lado, foi mais ou menos a mesma situação: o Gonçalo Costa é mais aprimorado nas alções ofensivas; o Seck é mais firme nas ações defensivas.

A intenção era balancear a equipa para o ataque. Isso foi conseguido, mas foi pena que não se tivesse materializado no resultado.

[O Jorge Costa usou uma expressão engraçada: segundo ele, quer roubar algo que o Portimonense tem que é a presença na Primeira Liga. Acha que o facto de a sua equipa vir do escalão máximo pode trazer mais ansiedade para a segunda mão?]

Não. Eu falei disso ontem na antevisão. Os atletas estão plenamente conscientes das qualidades do AVS que foi a equipa que mais tempo esteve nos lugares de subida ao longo da temporada, mas acabou por vir disputar o play-off.

Esta é uma equipa madura, experiente, e hoje reforçada com um terceiro central, o que dificultou bastante as nossas penetrações. Não é a questão do estatuto – temos todo o respeito pelo adversário que conhecemos bem.

Sabemos que vamos ter lá uma tarefa difícil, mas também mostrámos aqui que somos capazes de nos superiorizar, agigantar e é isso que vamos ter de fazer lá.

[Quanto ao Alemão, já se sabe que tipo de lesão é?]

Para melhor elucidação, foi ao hospital para fazer um raio x. Pode ser apenas luxação e fomos despistar se há alguma fratura. Esperemos que não.