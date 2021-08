Tiago Morais, avançado/extremo de 17 anos do Boavista, decidiu na noite deste domingo a qualificação para a fase de grupos da Taça da Liga, ao marcar os dois golos do triunfo por 2-0 ante o Portimonense, no Estádio do Bessa.

No regresso do público à casa da pantera, Tiago Morais abriu o livro de uma noite memorável aos oito minutos, ao desviar ao segundo poste um cruzamento de Yusupha. O guarda-redes dos algarvios, Samuel, ainda protestou que não era golo após defender, mas a bola já tinha mesmo ultrapassado na totalidade a linha de baliza.

Na segunda parte, Tiago Morais, que passou ainda pela formação do Arcozelo e do Benfica, dobrou a dose com o 2-0 final aos 73 minutos, após um cruzamento de Hamache que ainda desviou num adversário.

Num jogo em que o treinador do Boavista, João Pedro Sousa, apenas teve 17 jogadores na ficha de jogo – e muitos deles jovens da casa – a equipa portuense assinou nova vitória depois do êxito na Madeira ante o Marítimo, na primeira eliminatória, para continuar em prova na Taça da Liga.

Os axadrezados fecham assim o lote de 12 apurados para a fase de grupos. Juntam-se a Sp. Covilhã, Rio Ave e Penafiel (todos estes da II Liga), bem como ao Paços de Ferreira, Famalicão, Santa Clara e V. Guimarães (apurados da I Liga vindos desta segunda eliminatória), além de a Sp. Braga, Benfica, FC Porto e Sporting, que só entram nos grupos.

Os golos de Tiago Morais:

BOAVISTA-PORTIMONENSE, 2-0 :: FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio do Bessa, Porto.

Árbitro: João Gonçalves.

BOAVISTA: Bracali; Ricardo Mangas, Javi García, Jackson Porozo, Malheiro; Hamache, Sebastián Pérez (Fran, 83’), Reymão, Tiago Morais; Yusupha (Jeriel De Santis, 68’), Luís Santos (Reisinho, 78’). Treinador, João Pedro Sousa.

PORTIMONENSE: Samuel; Relvas, Willyan, Lucas Possignolo, Moufi; Henrique Jocú (Pedro Sá, 72’), Imbula (Lucas Fernandes, 62’), Salmani (Anderson, 62’), Carlinhos (Luquinha, 72’); Aylton Boa Morte, Renato Júnior (Beto, 62’). Treinador, Paulo Sérgio.

Disciplina – cartões amarelos: Imbula, 29’, Henrique Jocú, 45+1’, Moufi, 55’, Sebastián Pérez, 55’, Malheiro, 79’, Willyan, 82’, Jeriel De Santis, 90+4’.

Golos: Tiago Morais, 8 e 73’.