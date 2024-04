A FIGURA: Roger Fernandes

Podia ser Banza, podia ser Bruma, mas a escolha vai para Roger Fernandes. Só marcou um (Banza e Bruma bisaram), mas, além do golo apontado, Roger ainda assistiu para mais dois. Grande exibição do jovem jogador do Braga que, a cada jogo, vai ganhando mais espaço no 11 inicial de Artur Jorge. À rapidez, alia a qualidade tanto de passe, como de remate.

O MOMENTO: da cabeça de Banza veio a tranquilidade (50m)

O Braga tinha conseguido voltar à vantagem ainda na primeira parte, depois do empate dos algarvios, mas a vantagem era mínima. Não era que se adivinhasse uma segunda parte de grande aperto para os bracarenses, mas o futebol é pródigo em surpresas. O golo de Banza, num grande cabeceamento ao minuto 50, deu a tranquilidade a um Braga que ainda marcaria mais dois.

OUTROS DESTAQUES:

Simon Banza

Mais dois golos para o ponta de lança do Braga que continua na perseguição a Gyokeres como melhor marcador do campeonato. É daqueles jogadores que passa despercebido até deixar a sua marca no jogo… normalmente, com golos. Foi o caso hoje. Mal se viu na primeira parte, mas, na segunda, apareceu com toda a pujança para bisar. Já são 21 só no campeonato.

Bruma

Foi ele quem começou a goleada e foi ele quem também a terminou. Bruma marcou dois golos e, à semelhança de toda a frente de ataque do Braga, fez uma exibição muito positiva. Continua a merecer a atenção de Roberto Martínez e a piscar o olho a uma possível presença nos convocados para o Europeu.

Fukui

O currículo fala por si: o jovem médio japonês pertence aos quadros do Bayern Munique e está em Portimão emprestado pelos alemães, onde se chegou a estrear. Pouco tem jogado, mas hoje mostrou-se pela primeira vez. Entrou a meio da segunda parte a tempo de apontar um grande golo. Foi insuficiente para os algarvios impedirem a derrota, mas aquele momento nem lhe tira.