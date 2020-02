O médio português do Portimonense, Bruno Costa, mostrou precisão numa brincadeira no balneário do Portimonense, ao acertar num caixote com uma garrafa de água pontapeada pelo seu pé direito.

Após um rodopio com a mão para fazer cair de forma hábil a garrafa no seu pé, levantada, Bruno Costa deu amplitude à garrafa e colocou-a no caixote. Entre aspas, um belo golo.

O jogador de 22 anos leva cinco jogos pelo Portimonense, após seis pelo FC Porto na primeira metade da época 2019/2020.