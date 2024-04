A FIGURA: Soma

Não há muito tempo houve um japonês que deixou marca em Portimão. Falo de Shoya Nakajima, uma das principais figuras do Portimonense das últimas épocas, que chegou a ser vendido ao FC Porto. Os algarvios já não têm Nakajima (ao serviço do Urawa Reds), mas hoje voltou a haver um japonês em grande no Algarve.

Soma, extremo do Casa Pia, foi o melhor jogador em campo: além de ter marcado o primeiro golo dos gansos, foi uma dor de cabeça para os defesas do Portimonense. Teve a grande oportunidade do jogo para fazer o 2-3, mas o remate acertou no poste.

O MOMENTO: Reagir e lançar-se para o empate (35m)

O Portimonense tinha chegado a uma vantagem de dois golos e parecia bem encaminhado para vencer a partida. Só que o Casa Pia, menos de 10 minutos depois de os algarvios fazerem o segundo golo, reduziram e ganharam um ânimo que ainda não tinham demonstrado. Foi o mote para o empate que haveria de surgir já no segundo tempo.

OUTROS DESTAQUES:

Tamble:

Lembra-se da história de Beto, o ponta de lança que o Portimonense foi recrutar ao modesto Olímpico do Montijo e que hoje joga no Everton da Premier League? Ainda é certamente muito cedo para saber o que esperar de Tamble, mas é impossível fugir às semelhanças. E há pelo menos duas: ambos são pontas de lança e os dois vieram das divisões inferiores diretamente para a I Liga. Tamble foi contratado ao Felgueiras (Liga 3) e hoje teve uma tarde que não esquecerá, marcando o primeiro golo no principal escalão do futebol português. Pode ser o ponta de lança que fazia falta ao Portimonense.

Alemão:

Fez dupla com Pedrão e marcou o segundo golo do Portimonense, num lance em que soube ser mais inteligente do que o guarda-redes Ricardo Batista. Com o guardião a lançar mal à bola, cabeceou com toda a calma para o fundo das redes, dando, na altura, o 2-0 para o Portimonense. O golo seria insuficiente para a vitória, mas a boa exibição de Alemão não fica manchada.

Carlinhos:

O melhor Carlinhos faz falta ao melhor Portimonense. E hoje isso ficou comprovado: naquela meia hora inicial, o médio dos algarvios jogou e fez jogar, pautando sempre o jogo a meio campo e combinando muito bem com Fukui. Depois, baixou um pouco o nível.