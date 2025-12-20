A lei da eficácia devolveu o Portimonense às vitórias, na visita ao Desp. Chaves (1-0), na 15.ª jornada da Liga. Na tarde deste sábado, os algarvios alcançaram a vantagem ao minuto 48, quando o central Alexandre Abel cabeceou para a estreia a marcar no campeonato. Em todo o caso, tal momento aconteceu com o Desp. Chaves na mó de cima.

De notar que os flavienses até enviaram um remate ao poste antes do intervalo.

Assim, o Portimonense sobe ao 15.º lugar, com 15 pontos, mas igualado com Benfica B (16.º) e Oliveirense (17.º), que ainda não disputaram esta jornada. No calendário dos algarvios segue-se a visita ao rival Farense (9.º), a 3 de janeiro.

Por sua vez, o Desp. Chaves encaixou a quarta derrota na II Liga, é terceiro – em lugar de promoção direta – com 26 pontos, a quatro do líder Marítimo. Segue-se a receção aos madeirenses, a 11 de janeiro.