O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em declarações na sala de imprensa após a vitória sobre o Desp. Aves, mas que de nada valeu aos algarvios, que desceram de divisão:

«Foi óbvio que, para quem vinha tão de trás, como nós viemos, houve um somatório de situações, umas aceitáveis, os erros cometidos por nós, mas as outras não, hoje em dia, com o VAR. Houve um conjunto de decisões que nos penalizaram bastante. Ficamos fora da I Liga por um ponto. Dizer qual o [erro] que me custou mais não consigo, todos nos custaram muito. A somar a isso, houve dois resultados inesperados na jornada passada, que nos tiraram a possibilidade de chegar aqui apenas dependentes de nós.»

«É um momento muito difícil, frustrante. Fizemos uma recuperação fantástica. Vínhamos muito de trás, praticamente condenados, e cair no último dia dói muito. Um clube com esta força, com uma administração com esta força e um grupo de jogadores de caráter, certamente que o Portimonense se irá reerguer ainda mais forte, porque proporciona excelentes condições aos seus profissionais. É um grito de esperança e de coragem para os portimonenses nessa caminhada de regresso ao escalão principal. Estou certo que esta administração fará esse caminho com toda a dedicação. Para os adeptos, um abraço muito sentido. Dói muito, queria dar-lhes uma alegria.»

Vai continuar? «Até ao dia de hoje, ainda não pensei no meu futuro. Estava só focado naquilo que tínhamos de fazer. Não pensei minimamente em mim e aquilo que o futebol reservar, reservará. A única coisa que posso dizer é que me senti lindamente em Portimão. Pela forma como toda a gente me acolheu na cidade, sinto-me mais um, mas se vou continuar ou não, vamos arrefecer a cabeça e olhar para as coisas com calma. Do que fiz até aqui, tenho de dizer que foi um orgulho e um prazer trabalhar aqui e sinto uma grande tristeza por não ter atingido este objetivo».