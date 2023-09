O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, antecipou esta sexta-feira que o encontro frente ao Estrela da Amadora, da quarta jornada da Liga, será «uma luta terrível por cada metro de terreno».

Em conferência de imprensa, o técnico dos algarvios reconheceu que o empate ante o Arouca, no fim de semana passado, «foi um ponto importante para quebrar um ciclo negativo», depois de duas derrotas pesada a abrir o campeonato.

«Espero que tenhamos conseguido crescer ao longo da semana e que amanhã [sábado] estejamos ainda mais competitivos, que consigamos fazer ainda melhor. Esse é o caminho que preconizamos e, para isso, é preciso muita humildade, pés no chão, reconhecer o potencial do nosso adversário e saber que vai ser uma luta terrível por cada metro de terreno, porque reconheço competência naquilo que o Estrela da Amadora vem fazendo», afirmou.

«Fomos super ‘soft’ [macios] no que ao trabalho diz respeito, daí os resultados que obtivemos. Crescemos nesse sentido em Arouca, mas temos muito mais para crescer, quer nesse sentido quer naquilo que à parte ofensiva diz respeito. Temos de trabalhar muito e continuar a evoluir para chegar a níveis que me satisfaçam», admitiu, ainda sobre as derrotas com o Gil Vicente e o Boavista.

O Portimonense já venceu esta temporada o Estrela (3-1), num jogo da Taça da Liga, mas Paulo Sérgio defendeu que essa partida já é passado.

«Cada jogo tem a sua história e nós não nos agarramos ao que está para trás, até porque não temos muitas coisas boas para que olhar para trás e agarrar. Temos de andar para a frente, continuar a fazer crescer, continuar a evoluir como equipa, agarrarmo-nos ao que de melhor foi feito, mas com muita coisa ainda para melhorar», referiu.

«O Estrela é uma equipa muito competitiva, que tem um modelo de jogo enraizado, que vem de uma senda de vitórias com a subida de divisão e que se está a apresentar bem neste início de campeonato», prosseguiu.

O treinador do clube de Portimão confessou ainda estar expectante neste último dia de mercado: «Enquanto o mercado não fechar, estarei expectante para ver se tenho a felicidade – se temos todos –, se é possível, de facto, acrescentar aquilo que nós sentimos que nos faz falta.»

O Portimonense recebe o Estrela da Amadora este sábado, a partir das 18h00, no Estádio Municipal de Portimão.