O Portimonense foi a casa do Farense vencer o dérbi do Algarve por 1-0, com um golo solitário de Tiago Mamede ao minuto 59.

O Portimonense, que não está com uma vida fácil no segundo escalão do futebol português, conquistou a sua segunda vitória consecutiva e três pontos importantes na sobrevivência, uma vez que, com esta vitória diante do Farense, a formação de Portimão subiu, à condição, ao 15º lugar.

Já o Farense, que atravessa uma série de quatros jogos sem vencer, desperdiçou várias ocasiões de golo e, com esta derrota, fica no 11º lugar da competição.

Ainda assim, a margem para a zona de despromoção é curta, já que a equipa algarvia soma apenas mais três pontos do que o 17º classificado, o FC Porto B, o primeiro abaixo da linha de água.