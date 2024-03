A FIGURA: Nico González

Mais um bom jogo do médio espanhol, contratado pelo FC Porto, esta época, ao Barcelona. Foi dele o primeiro golo que desbloqueou a partida e até podia ter bisado, ainda na etapa inaugural da partida. Impressiona a forma como, sendo um médio, chega várias vezes à área com perigo. Faz uma excelente dupla com Alan Varela: o crescimento do FC Porto, nas últimas jornadas, coincidiu curiosamente com a entrada dos dois no 11.

O MOMENTO: Em arco, veio a tranquilidade (59m)

O FC Porto dominava, mas não conseguia matar o jogo. A vantagem mínima dava alento a um Portimonense que poderia espreitar a igualdade – apesar de serem os portistas a parecerem estar sempre mais perto de voltar a marcar. E fizeram-no mesmo ao minuto 59, num grande golo de Galeno que rematou em arco sem hipóteses de defesa para Nakamura.

OUTROS DESTAQUES:

Galeno:

Mais um grande golo do extremo do FC Porto. Envolvido no tento inaugural, Galeno deixou também a sua marca com aquele golo ao minuto 59. Antes, até nem estava a fazer um jogo ao nível do que já vimos noutras ocasiões, muito devido à preponderância de Francisco Conceição.

Francisco Conceição:

Foi um terror à solta no ataque do FC Porto. Pode não ter marcado nem assistido, mas isso não mancha o bom jogo do extremo portista. É desconcertante: Seck e Gonçalo Costa tiveram grandes dificuldades em pará-lo. Falta-lhe ainda saber definir melhor certos lances para se tornar ainda melhor jogador.

Pepê:

Mostrou toda a sua classe no golo que marcou – o terceiro do FC Porto no jogo. Combinou muito bem com Jorgie Sanchéz e, dentro da área, tirou um adversário do caminho antes de rematar para o fundo das redes. Cada vez mais, parece que o seu lugar é mesmo no meio-campo e não na lateral direita onde chegou a jogar por várias vezes.

Hélio Varela:

É difícil eleger um jogador do Portimonense, numa noite em que os algarvios estiveram muito desinspirados Hélio Varela talvez seja o expoente máximo disso mesmo: teve uma boa chance para marcar, quando ainda estava 0-0, e desperdiçou-a.