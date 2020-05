A três dias do regresso da Liga, há quatro clubes que têm de ser submetidos a testes obrigatórios de despistagem de covid-19 neste domingo.

Para quarta-feira, dia de arranque da 25.ª jornada da Liga, estão agendados dois encontros: Portimonense-Gil Vicente (19h) e Famalicão-FC Porto (21h15). Como estipulado no plano de retoma, os grupos de trabalho destes quatro emblemas (jogadores, técnicos e staff) têm de realizar testes de covid-19 quando faltarem 72 horas para esse primeiro jogo. Neste domingo, portanto.

Quer isto dizer que nesta segunda-feira, por exemplo, será dia de testes para Marítimo, Vitória de Setúbal, Benfica, Tondela, Vitória de Guimarães e Sporting, que vão entrar em campo três dias depois, na quinta-feira. A mesma lógica temporal aplica-se às equipas que jogam depois.

Tendo em conta o calendário apertado da Liga, para a reta final, ficou definido que depois, já com a competição em curso, os clubes estão obrigados apenas a fazer um teste a 24 horas antes do jogo.

Com uma exceção, no entanto: se o intervalo entre jogos for superior a cinco dias, então essa equipa tem de fazer uma outra ronda de testes, 72 horas antes.