O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, reconheceu que a mudança de técnico no Gil Vicente aumentou as dúvidas para o encontro desta sexta-feira, que marca o arranque da 12.ª jornada da Liga.

«Pode deixar-nos mais algumas dúvidas, porque entra um elemento novo com as suas próprias ideias. Mas, no fundo, é mais um sinal para nós olharmos ainda mais para nós próprios», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Apesar do momento menos positivo, o Gil Vicente «é uma equipa boa, com bons elementos e praticamente o mesmo plantel que conseguiu um lugar ‘europeu’ na última temporada».

«Não atravessa um momento exuberante em termos de conquista de pontos, mas noto que a qualidade está lá. Ainda na última jornada, sem garantir pontos, fez uma boa partida com o Sporting de Braga [derrota por 1-0]», defendeu.

«Cada jogo tem a sua história. Fomos superiores [no empate com o Estoril], procurámos a vitória do princípio ao fim, mas não fomos felizes, não fomos eficazes. Agora está para trás e temos de olhar para Gil Vicente, um jogo com outra história e um adversário com características próprias. É mais uma etapa nesta maratona que é o campeonato e vamos à procura de ser competentes e honrar a camisola que vestimos, com a ambição de sairmos felizes de Barcelos», continuou.

Paulo Sérgio sublinhou ainda os regressos de Anderson Oliveira e Welinton Júnior, depois de ausências por lesão.

«Foram ausências muito prolongadas da competição. Queremos que as coisas andem para a frente, e não para a frente e para trás. Temos de ter esse cuidado. Quero elogiar a sua prestação, porque depois de uma ausência tão prolongada conseguiram dar muito boa resposta», atirou.

O Gil Vicente recebe o Portimonense esta sexta-feira, em jogo da 12.ª jornada da Liga. O apito inicial está marcado para as 20h15.