Na tarde de quinta-feira, o Portimonense recorreu às redes sociais para desvendar nova sessão de treino dos pupilos de Sérgio Vieira. Em todo o caso, o emblema algarvio guardou uma «surpresa» na galeria. Isto porque, por três vezes, é percetível que Alex Sandro, lateral ex-Juventus e FC Porto, está integrado no grupo de trabalho.

Uma vez que a transferência seria improvável – da Serie A para a II Liga – o lateral esquerdo, de 33 anos, mantém o ritmo na companhia dos «Alvinegros», depois de terminar contrato com a Juventus.

Antes do ciclo de nove anos pela «Vecchia Signora», o defesa representou o FC Porto, de 2012 a 2015.

No Brasil, Alex Sandro despontou no Athletico Paranaense e no Santos. Ainda assim, sabe-se que o São Paulo «sonha» com o lateral. Em todo o caso, também se sabe que a intenção de Alex Sandro passa por continuar na Europa.

Ausente da última Copa América, o defesa representou a seleção no Mundial de 2022, além da Copa América de 2021 e 2019.