Depois de dedicar o golo de estreia pelo Portimonense à avó – momento percetível na transmissão televisiva – Samuel Lobato explicou o momento na flash da Sport tv.

«É muito bom começar a temporada desta forma, estamos de parabéns. Dediquei o golo à minha família e à minha avó, que hoje teve um incidente e está no hospital. Foi para ti, avó, amo-te muito», revelou o médio, emocionado.

Natural da Maia e formado pelo Sporting, Samuel Lobato, de 23 anos, assinou pelo Famalicão há quatro anos. Seguiram-se épocas por B SAD e Tondela, até despontar na equipa principal dos famalicenses na última época, com 13 jogos. Este verão rumou a Portimão, marcando na estreia.

Os algarvios de Tiago Fernandes venceram na receção ao Penafiel (2-1), juntando-se a Vizela e Sporting B na liderança.