Portimonense
Há 1h e 54min
OFICIAL: Tiago Fernandes deixa comando técnico do Portimonense
Treinador de 44 anos garantiu a manutenção na última jornada da II Liga
Treinador de 44 anos garantiu a manutenção na última jornada da II Liga
Depois de garantir a manutenção na última jornada da II Liga, Tiago Fernandes deixou o Portimonense. O treinador de 44 anos conseguiu 12 vitórias em 36 jogos, entre Taça de Portugal e campeonato.
No percurso de treinador de equipas principais, Tiago Fernandes orientou o Sporting por três jogos em 2018/19. Além disso, passou por Desp. Chaves, Estoril, Leixões e Torreense.
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