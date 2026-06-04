Depois de garantir a manutenção na última jornada da II Liga, Tiago Fernandes deixou o Portimonense. O treinador de 44 anos conseguiu 12 vitórias em 36 jogos, entre Taça de Portugal e campeonato.

No percurso de treinador de equipas principais, Tiago Fernandes orientou o Sporting por três jogos em 2018/19. Além disso, passou por Desp. Chaves, Estoril, Leixões e Torreense.

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