A caminhada de Sérgio Vieira no Portimonense vai acabar mais cedo do que o previsto. Apesar de ter contrato até junho de 2026, irá deixar o clube ao fim de apenas três jogos, segundo apurou o Maisfutebol. A saída será oficializada nos próximos dias.

A decisão de terminar o contrato partiu, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, do treinador. Vieira terá mesmo abdicado dos salários correspondentes aos dois anos de contrato por não estar satisfeito com o rumo dos acontecimentos em Portimão.

Recorde-se que o clube foi despromovido à II Liga e, nestes primeiros três encontros, não ganhou nenhuma partida. Empatou diante do Felgueiras (0-0), perdeu com o União de Leiria (0-3) e empatou de novo com o Mafra, na terceira jornada (2-2).

O treinador natural de Póvoa de Lanhoso, de 41 anos, tinha orientado o Estrela da Amadora durante praticamente duas temporadas. Antes disso, esteve no Farense, Famalicão, Moreirense e teve passagens pelo futebol brasileiro.