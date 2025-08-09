VÍDEO: Portimonense começa II Liga com vitória sobre Penafiel
Tiago Fernandes sorri na estreia oficial ao leme dos algarvios
Na procura de uma época muito diferente face a 2024/25 – com os adeptos a alimentarem o sonho de regressar à Liga – o Portimonense triunfou na primeira jornada, na receção ao Penafiel (2-1). Na tarde deste sábado, perante quase dois mil adeptos, os comandados de Tiago Fernandes iniciaram a partida na mó de cima e adiantaram-se ao nono minuto, pelo avançado Tamble Monteiro.
Da esquerda para o meio, o guardião Manuel Baldé defendeu um remate, mas desviou o esférico contra as pernas de Tamble Monteiro, que soltou a festa em Portimão.
Na resposta, aos 33 minutos, o avançado Raúl Alcaina acelerou pela direita e aproveitou o mau posicionamento do guardião contrário para restabelecer a igualdade. O francês Sébastien Cibois desprotegeu o poste mais próximo, sendo mal batido.
Entre cartões amarelos, substituições e monotonia, o Portimonense despertou pela hora de jogo e regressou à vantagem aos 62 minutos, quando Samuel Lobato encheu o pé na meia-lua da área do Penafiel. Tal como no festejo, o jovem médio formado no Sporting dedicou o golo à avó na flash da Sport tv.
Samuel Lobato encheu o pé para dar a vitória ao Portimonense ☄️#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalMeuSuper #Portimonense #FCPenafiel #bwinlp pic.twitter.com/oxGl3IS32k— sport tv (@sporttvportugal) August 9, 2025
Até final, o Penafiel atacou sem critério, expondo-se sucessivamente aos contra-ataques do Portimonense. Ainda assim, os algarvios foram incapazes de aplicar o 3-1, com o avançado Ruan Duarte a ver um remate afastado em cima da linha de golo e outro desviado pelo poste.
O desfecho deixa o Portimonense na liderança, com três pontos, igualado por Vizela e Sporting B. Segue-se a visita ao Feirense, na sexta-feira (18h). Por sua vez, o Penafiel aponta à receção à Oliveirense, na tarde de 17 de agosto (14h).