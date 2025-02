O Portimonense fez uma homenagem especial a Jorge Nuno Pinto da Costa e, este domingo, os jogadores subiram ao relvado com o nome do antigo presidente do FC Porto nas costas, para defrontar o Torreense, em jogo da II Liga.

O clube de Portimão teve sempre uma relação especial com o FC Porto e com o seu antigo presidente, com natural destaque para as transferências de jogadores entre os dois emblemas nos últimos anos.

Samuel Portugal foi o caso mais recente, mas ao nome do guarda-redes, nos últimos anos, podemos juntar também os nomes de Ewerton, Nakajima, Bruno Costa, Gleison, Manafá ou Paulinho.

Este domingo, ainda antes do jogo, o plantel reuniu-se para exibir uma mensagem: «Pinto da Costa, eterno presidente».

Depois os jogadores subiram mesmo ao relvado com o nome do histórico presidente do FC Porto nas costas.