O Portimonense deixou a zona de despromoção – ainda que à condição – ao vencer na receção ao Desp. Chaves (3-2).

Na 32.ª jornada da II Liga, na manhã deste domingo, os anfitriões agarraram a vantagem ao sétimo minuto, beneficiando do autogolo do médio Ktatau.

Ainda que o extremo Kusso tenha restabelecido a igualdade ao minuto 11, o lateral João Reis fez o 2-1 aos 22m. Pouco depois, aos 25m, o central Tiago Simões forçou nova igualdade.

Entre trocas e cartões amarelos, o Portimonense voltou a vencer em casa com um golo para lá do minuto 90, como havia acontecido contra o Lusitânia de Lourosa. Desta feita, o relógio assinalava 90+4m quando o médio João Casimiro decidiu o encontro.

Assim, o Portimonense sobe a 15.º, com 36 pontos, em igualdade com o Farense (16.º). Segue-se a visita ao Felgueiras (13.º). Por sua vez, o Desp. Chaves é 11.º colocado, com 42 pontos, apontando à receção ao Leixões (7.º).