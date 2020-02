O Sporting fez esta quarta-feira mais um treino na preparação da receção ao Portimonense, deste domingo, 17h30, e a grande novidade é o facto de Jérémy Mathieu já ter subido ao relvado onde realizou alguns exercícios com o fisioterapeuta.

Na terça-feira, o central francês limitou-se a realizar tratamento e trabalho de ginásio. Agora a recuperação evoluiu, portanto, para algum trabalho na relva.

Luiz Phellype, que foi a outra baixa no último treino, continua o processo de reabilitação após a cirurgia a que foi submetido devido a uma rotura no ligamento cruzado do joelho direito, contraída na receção ao Marítimo, e esta quarta-feira já marcou presença na Academia Sporting.

Os jovens Hugo Cunha e João Silva, que habitualmente actuam nos sub-23, também treinaram esta manhã sob as ordens de Silas, diz o Sporting numa nota publicada no site oficial.

O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, pelas 10h00, na Academia em Alcochete, à porta fechada.