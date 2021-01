O Benfica venceu nesta quarta-feira o Portimonense por 2-0, em jogo da segunda fase da Liga Revelação.

David Barrero de penálti aos 8m e Guilherme Montóia, aos 43m fizeram os golos do triunfo das águias, que passa a liderar a fase das equipas que não lutam pelo título.

Nos outros jogos do dia, além do empate do Sporting com a Académica, o Boavista e Cova da Piedade empataram 1-1.