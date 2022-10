Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Vilaverdense:

«Não vou dizer que houve falta de atitude, mas houve uma total falta de inspiração, o Vilaverdense fez aquele golo num erro nosso, pôs-se em vantagem e depois tem personalidade, sabe manter a bola e nós andámos a correr atrás dela quando não o devíamos ter feito. Foi um jogo muito mal conseguido do princípio ao fim. Parabéns ao Vilaverdense porque fez mais que nós para seguir em frente.



As três alterações ao intervalo foi porque não tivemos movimentação na frente, resolvemos alterar mas não isso também não foi conseguido na segunda parte.



A derrota faz mossa, porque todos os jogos são importantes, as oportunidades são dadas, toda a gente quer minutos e quer jogar, as oportunidades são dadas e nós tiramos as nossas conclusões

Repito que não foi falta de atitude ou sobranceria, foi mesmo falta de inspiração. Tivemos a bola na maior parte do tempo, mas não a utilizámos bem. Estas equipas crescem em termos de motivação, têm qualidade e estão bem trabalhadas, depois soube ter bola e fez o segundo já nos descontos».