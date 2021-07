O golo de Beto, avançado do Portimonense, foi eleito o melhor da I Liga na época 2020/2021. O prémio foi anunciado esta quinta-feira, na cerimónia dos sorteios das competições profissionais da nova temporada, no Porto, a gala Kick-Off.

O golo de Beto, num remate acrobático, todo no ar, à meia-volta, foi apontado aos 14 minutos do jogo ante o Tondela, em Portimão, na 22.ª jornada, a 6 de março de 2021. Abriu o ativo no triunfo por 3-0 ante os beirões.

Já o melhor golo da II Liga 2020/2021 foi apontado por Joca, ao serviço do Leixões, ante o Benfica B, no Seixal, na 25.ª jornada da prova.