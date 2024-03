Carlinhos, jogador do Portimonense, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do FC Porto (0-3), no jogo de abertura da 25.ª jornada da Liga:

Jogo difícil diante de um FC Porto muito competente?

- Um jogo difícil como vão ser todos daqui para a frente. A gente devia ter tido uma atitude diferente no início da partida, mas para nós, o Portimonense, é uma competição diferente. Temos de levantar a cabeça e olhar para a frente e melhorar na próxima partida.

Sexto jogo consecutivo sem ganhar, terceiro jogo sem marcar golos. Preocupado?

- Acho que não, da metade da tabela para baixo está ali tudo junto, ninguém sabe ainda quem vai descer e quem vai ficar, temos de lutar até à última jornada para ficar na I Liga.