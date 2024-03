Ewerton Pereira deixou o Portimonense para assinar pelo Hanói FC, anunciou esta segunda-feira o clube vietnamita nas redes sociais.

Para o jogador brasileiro da 31 anos, que chegou a assinar pelo FC Porto, em 2019, trata-se de um regresso à Ásia, uma vez que já jogou no Japão, ao serviço do Urawa Reds e do Vegalta Sendai.

Chega, assim, ao fim uma longa ligação de Ewerton ao Portimonense, que tinha começado há uma década, em 2014/15.