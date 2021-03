O FC Porto não aceitou trocar o nome dos jogadores nas costas das camisolas pela inscrição «Racismo não», como tinha sido anunciado pela Liga de Clubes que todos os clubes iriam fazer. Desta forma, a formação azul e branca entrou em campo com as camisolas habituais, em que cada atleta tinha o respetivo nome nas costas.

Até agora, o FC Porto foi o único clube que não teve a inscrição «Racismo não» nas costas das camisolas e segundo foi possível saber foi apenas por uma questão de opção, sendo que, de resto, o clube adotou todas as outras medidas da iniciativa: participou no vídeo da campanha e deixou os jogadores assinar o acrílico no final da partida.

Recorde-se que a Liga de Clubes tinha anunciado que todos os jogadores da Liga e II Liga trocariam este fim de semana o nome nas camisolas pela inscrição «Racismo não», numa campanha da Liga para assinalar o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial. O FC Porto foi até agora o único clube a não o fazer.