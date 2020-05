O futebolista colombiano Jackson Martínez admite o fim da carreira após acabar a temporada 2019/2020, considerando as condicionantes físicas que tem na competição, desde que contraiu uma lesão no tornozelo esquerdo em 2016.

«Não descarto retirar-me, mas por agora estou focado em terminar a época. Depois, tomar uma decisão, pensar bem nas coisas e ver o que é melhor. Eu desfruto do futebol, mas quando começa a ser um fardo, é complicado», afirmou o jogador de 33 anos, em declarações à Radio Caracol da Colômbia, na terça-feira.

O avançado do Portimonense considerou também que a paragem no campeonato não foi benéfica para si.

«Já são quase três anos a lutar com a lesão no tornozelo, mas vou esperar para ver como termino a época e aí terei tempo para pensar melhor as coisas. A melhoria que estava a sentir foi como um passo atrás, com esta paragem», frisou.

Jackson assinou pelo Portimonense em definitivo até 2022 no início deste ano, após ter representado os chineses do Guangzhou Evergrande. Cumpre a segunda temporada nos algarvios, já após ter-se destacado no FC Porto, entre 2012 e 2015.