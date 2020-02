O duelo com o Moreirense marca a estreia do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, no comando técnico dos algarvios. No duelo da 21.ª jornada da Liga, marcado para sábado, o novo treinador do clube frisou a necessidade de somar pontos, frente a um adversário que diz conhecer bem.

«É fundamental que a equipa seja competente em cada segundo do jogo e competitiva, porque precisamos de pontos e queremos que os três pontos fiquem na nossa casa. [O Moreirense] é forte em transições e tem jogadores que conheço bem, alguns foram meus jogadores», afirmou Paulo Sérgio, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O técnico de 51 anos assumiu o comando técnico na segunda-feira e só lamenta não ter tido mais dias para trabalhar, até porque está «satisfeito com o empenho e a atitude dos atletas» e com a «aceitação das novas ideias de jogo».

«Ideal seria ter mais dias para trabalhar, mas estou satisfeito, tendo o trabalho incidido sobre aspetos fundamentais do que pretendo, que é uma equipa competitiva», sublinhou, esperando que o Portimonense seja também uma equipa «unida, solidária e competente em todos os momentos, nomeadamente aquando da perda da bola».

O Portimonense vai em oito jogos sem vencer. O último triunfo foi a receção ao Famalicão, a 30 de novembro, por 2-1, na 12.ª jornada.

O Portimonense-Moreirense joga-se a partir das 15h30 deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.