Morreu Hilton, antigo jogador do Portimonense e pai de Tiago Targino, vítima de u ataque cardíaco fulminante aos 74 anos.

O antigo avançado brasileiro, formado o Botafogo da Paraíba, chegou a Portugal em 1971, para reforçar o Portimonense e acabou por ajudar o clube algarvio a chegar, pela primeira vez, ao primeiro escalão do futebol português.

Já em 1977, Hilton mudou-se para o Alentejo, onde acabou por falecer, para jogar no Lusitano de Évora, contando ainda com passagens pelo Olhanense, Desportivo de Beja, Moura, Alvorada e Sobralense.

Hilton foi pai de Tiago Targino, antigo internacional português que fez carreira ao serviço do V. Setúbal.

O Sindicato de Jogadores endereçou condolências à família e amigos do seu associado.

O antigo jogador do @PortimonenseSC , Olhanense e Lusitano GC, Hilton, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 74 anos.



À família enlutada, clubes que representou e amigos, endereçamos as mais sentidas condolências pelo falecimento do nosso associado: