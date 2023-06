A SAD do Portimonense acabou de confirmar que Paulinho será reforço da equipa algarvia na próxima temporada, tal como o Maisfutebol já tinha avançado.

O avançado de 23 anos chega a Portimão por empréstimo dos dinamarqueses do Viborg por uma temporada, ficando o clube algarvio com opção de compra no final da temporada.

Será a primeira experiência de Paulo Araújo, mais conhecido por Paulinho, no primeiro escalão do campeonato português, depois de se ter destacado ao serviço do Estrela da Amadora, na II Liga, na temporada de 2021/22.