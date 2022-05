O Portimonense anunciou ter chegado a acordo com Paulo Sérgio para a permanência do treinador no emblema algarvio até 2024, tal como o Maisfutebol já tinha dado conta esta terça-feira.

O técnico de 54 anos está no Portimonense desde fevereiro de 2020.

Nesta temporada, conduziu a equipa até ao 13.º lugar na Liga com 38 pontos, curiosamente os mesmos de Boavista, Paços de Ferreira e Marítimo, que foi 10.º.