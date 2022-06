O Portimonense cumpriu nesta quinta-feira o primeiro treino com vista à época 2022/23 e Paulo Sérgio, técnico dos algarvio, referiu que os objetivos para a nova temporadas são semelhantes que foram traçados para 2021/22.

«Continuar a crescer como equipa, continuar a promover a juventude e continuar a nossa afirmação no futebol português, praticando bom futebol», disse em declarações aos jornalistas.

O técnico vincou que a administração do Portimonense continua a trabalhar no sentido que reforçar o plantel, que disse estar longe de estar fechado e por isso foi prudente em comprometer-se com metas. «Fizemos toda a temporada passada, depois da saída do Beto, sem um ponta de lança de raiz, apenas com jovens para desenvolver. Alguns aproveitaram melhor a oportunidade, outros terão de dar um passo atrás para depois darem dois à frente», disse Paulo Sérgio, sobre o eixo do ataque algarvio.

Por outro lado, Samuel, Moufi e Willyan não têm garantida a continuidade, sendo os jogadores do Portimonense mais procurados no mercado. «A janela está aberta, são jogadores que têm mercado e pode acontecer. Se for batida a cláusula de rescisão, não podemos segurar jogadores insatisfeitos. Queremos começar uma época nova com o pensamento em exclusivo no Portimonense. Se o jogador não estiver com a 'cabeça' aqui, não adianta tentar segurá-lo», comentou o presidente da SAD, Rodiney Sampaio, que apontou à permanência como objetivo central, mas não deixou de olhar mais para cima.

«O primeiro objetivo é a manutenção. Depois de conseguido esse objetivo, é seguir em frente e ver no final se a pontuação nos dá oportunidade de conseguir chegar à Liga Europa», vincou.