O treinador do Portimonense disse não estar preocupado com a situação atual do Sp. Braga, adversário da partida desta sexta-feira, referente à jornada 24. «Não me preocupa minimamente, temos é que nos preocupar com o que temos de fazer», começou por referir Paulo Sérgio na antevisão ao jogo agendado para sexta-feira às 20h30.

O técnico dos algarvios considerou que o facto de os arsenalistas se apresentarem no próximo jogo com novo treinador [Custódio sucede a Rúben Amorim], não influencia o esquema da equipa minhota, até porque considerou que os jogadores darão sequência ao trabalho feito.

O técnico de 52 anos referiu ainda que os alvinegros estão mais consistentes ofensiva e defensivamente, que a equipa está a «sofrer menos golos» e que vai encarar a partida da 24.ª jornada com «a atitude, crença, determinação e vontade para fazer as coisas bem feitas».

O Portimonense, 17.º classificado, desloca-se ao Estádio Municipal de Braga para defrontar o Sp.Braga, 3º, que está a viver dias delicados devido à mudança de treinador.