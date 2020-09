O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, fez a antevisão do duelo com o Gil Vicente e lamentou ter pouco conhecimento sobre o adversário, que ainda não se estreou nesta temporada. «Honestamente, gostaria de estar mais bem documentado. Mas nesta fase é mesmo assim, ainda para mais nas circunstâncias em que todos temos estado a realizar a pré-temporada. Há pouca informação e o Gil até mudou de treinador e bastantes jogadores. Gostaria de estar mais bem documentado, mas vamos focar-nos em nós próprios para fazer um bom trabalho», admitiu.

Paulo Sérgio disse que identificou «coisas boas e outras em que a equipa tem de melhorar», depois de um empate a uma bola, na receção ao Paços de Ferreira. O treinador dos algarvios apelou à «entrega e dedicação» dos jogadores e garantiu que a equipa tem de ter «uma ambição grande de conquistar os três pontos» em cada jogo.

O Portimonense desloca-se a Barcelos, onde este domingo defronta o Gil Vicente, pelas 16h00, em jogo da segunda jornada da I Liga.