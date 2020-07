Paulo Sérgio considerou que o Portimonense terá de apresentar competência e concentração para conseguir bater-se olhos nos olhos com o V. Guimarães este sábado, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

«Temos de ser muito competentes e estar concentrados, porque sabemos que temos uma equipa com muito valor pela frente, de grande tradição, e que vai ser uma partida difícil. Temos de ser competentes para continuarmos a somar pontos e para que possamos atingir os nossos objetivos», advertiu o treinador da equipa algarvia, que ainda não perdeu desde a retoma do campeonato e está cada vez mais perto da zona de salvação.

«Temos os pés bem assentes no chão, somamos uma boa quantidade de pontos, mas ainda estamos abaixo da linha de água. (...) O foco e a concentração têm de continuar a ser máximos, para chegar o dia em que se possa dizer que foi dada a volta», apontou Paulo Sérgio.

O técnico, que comandou o V. Guimarães em 2009/10, frisou que o plantel do Portimonense está orgulhoso do que tem alcançado, mas fez referência ao «muito caminho» que ainda há pela frente. «É importante que ninguém relaxe, porque qualquer relaxe pode penalizar-nos. Estamos abaixo da linha de água e temos de ser muito realistas», alertou, admitindo que a paragem forçada pela pandemia da covid-19 permitiu ter tempo para corrigir alguns aspetos. «Acabou por dar tempo para afinar várias coisas e trabalhar melhor alguns aspetos, nomeadamente os processos entre a nova equipa técnica e os atletas. No fundo permitiu trabalhar para um melhor conhecimento entre todos nós, o que se tem refletido nos jogos», concluiu.