Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações aos jornalistas, após a derrota por 2-0 com o Belenenses na 28.ª jornada da Liga:

«Cometemos o erro que dá a grande penalidade, mas ao longo do jogo fomos melhores com 11 e com 10 jogadores. Criámos muito, mas não fomos eficazes e podíamos ter feito melhor na finalização.»

[Sobre o lance que originou a expulsão de Willyan]

«A expulsão condicionou-nos, mas é uma expulsão errada e condiciona um jogo que queríamos ganhar. Os jogadores tiveram uma grande atitude e qualidade e não era fácil. Faltou-nos eficácia.»