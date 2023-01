Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Santa Clara (0-0), no jogo de abertura da 16.ª jornada da Liga:

- Um jogo que se adivinhava difícil, como são todos. Acho que a equipa, podendo obviamente fazer melhor, fez mais do que o suficiente para ser merecedora dos três pontos, mas não fomos eficazes.

- Não fomos eficazes numa boa mão cheia de oportunidades claras que criámos, mas também noutras tantas, num caudal [ofensivo] muito grande, em que o cruzamento saiu sempre muito largo, pouco perigoso para a baliza do Santa Clara.

- Com tantos desequilíbrios que conseguimos criar nos corredores, o cruzamento não saiu. Foi pena. Era difícil, porque com o Santa Clara reduzido a dez, montou um bloco muito baixo, em que tentava tapar os espaços todos, e nós conseguimos arranjar uma estratégia para conseguir furar.

- Furámos pelo corredor, por dentro, fomos mais perigosos nas bolas em que conseguimos a penetração interior, mas hoje o cruzamento estava completamente descalibrado.

- Acho que toda a gente trabalhou bem, éramos merecedores de um melhor resultado, mas o futebol tem destas coisas. Dá desânimo. Há a questão psicológica de, em vantagem numérica, não termos conseguido os três pontos. Uma vantagem que obrigou o Santa Clara praticamente a defender o tempo todo, e nós não tirámos partido dela.