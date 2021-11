Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Belenenses por 2-0:

«As partes foram distintas em termos táticos. Ainda não tínhamos conseguido materializar em casa o que tem sido o nosso jogo. Temos perdido muitos pontos em casa e as duas partes são distintas por esse motivo. Com o golo de vantagem, a segunda parte é uma parte de transição nossa, e em que não damos qualquer veleidade ao adversário. Na primeira, devido ao risco de pressionarmos tão alto, de nos expormos tanto, o adversário teve uma ou duas situações de perigo que nos incomodaram. Na segunda parte invertemos essa situação com duas linhas de quatro e uma pressão a dois na frente. E isso deu-nos muitas bolas para transição. Tivemos inúmeras situações para marcar, continuamos muito perdulários e poderíamos ter tido muito mais cedo o descanso no resultado.

Parabéns aos meus jogadores, que souberam reagir à péssima imagem que demos na primeira parte em Braga. Este é o caminho: mais três pontos para a nossa conta e satisfeito por isso. O que mudou nesta semana? O treinador provavelmente cometeu um erro na forma como abordou o jogo em Braga e em assumo toda a responsabilidade por isso.

O futuro do Portimonense? Agora vamos descansar, recuperar energias e depois focarmo-nos no jogo da Taça com o Penafiel. Buscamos pontos e vitórias. Umas vezes conseguimos e noutras não, mas é inquestionável que andamos sempre à procura.»