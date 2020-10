Paulo Sérgio mostrou-se «otimista» para a deslocação ao terreno do Marítimo e garantiu que o Portimonense vai «à procura de um bom resultado».

O treinador da turma de Portimão espera um adversário «muito forte, a atravessar um momento de confiança, com uma entrada muito boa no campeonato e uma vitória», depois do triunfo no Dragão, na última jornada.

«É uma equipa que, certamente, está muito confiante, muito competente, que não mudou muito da temporada passada e com uma equipa técnica muito boa», acrescentou.

O técnico dos algarvios aproveitou a paragem no campeonato para «trabalhar bastante, corrigir e melhorar determinados aspetos, nomeadamente fazer com que jogadores que chegaram ao clube estivessem mais identificados com tudo os que os rodeia».

Paulo Sérgio crê que o grupo está em «crescimento» e com «mais convicção no que tem de ser feito», apesar de somar apenas um ponto ao fim de três jornadas.

O encontro está agendado para este sábado, a partir das 15h30 e o Portimonense não pode contar com os laterais direitos Fahd Moufi e Hackman, ambos por lesão.